В 2023 году по нацпроекту реконструируют парк в Тбилисском районе
Общество
25.01.2023 12:01
Центральный парк культуры и отдыха в станице Алексее-Тенгинского сельского поселения приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Площадь парка превышает 16,5 тыс. кв. м. К благоустройству планируют приступить в апреле. Завершение работ намечено на начало осени.
В парке планируют разместить детские и спортивные площадки с прорезиненным покрытием и зону для установки временных аттракционов. По периметру парка построят ограду, на территории установят современное освещение и скамейки. Осенью выполнят дополнительное озеленение.
Всего в текущем году на Кубани благоустроят более 140 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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