В Анапе во время соревнований по триатлону закроют движение на Пионерском проспекте

Краевые соревнования по триатлону пройдут в городе-курорте 3 и 4 июня.

Движение на Пионерском проспекте будет закрыто всех видов транспорта от улицы Северной до улицы Кольцевой с 6:30 до 15:00 3 июня и с 6:30 до 12:00 4 июня.

Водителей просят заранее выбирать объездные пути, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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