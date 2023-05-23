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В Анапе во время соревнований по триатлону закроют движение на Пионерском проспекте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vo-vremya-sorevnovanij-po-triatlonu-zakroyut-dvizhenie-na-pionerskom-prospekte
В Анапе во время соревнований по триатлону закроют движение на Пионерском проспекте
Фото t.me/anapaofficial

Краевые соревнования по триатлону пройдут в городе-курорте 3 и 4 июня.

Движение на Пионерском проспекте будет закрыто всех видов транспорта от улицы Северной до улицы Кольцевой с 6:30 до 15:00 3 июня и с 6:30 до 12:00 4 июня.

Водителей просят заранее выбирать объездные пути, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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