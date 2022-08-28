В Анапе внедорожник выехал на набережную и сломал шлагбаум
Инцидент произошел 27 августа в 17:15 в районе набережной «Высокий берег».
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль Volkswagen на глазах у сотрудников полиции снес шлагбаум, после просьбы остановится пытался скрыться.
Правонарушителя задержали на месте происшествия. Он оказал сопротивление полицейским и отказался проходить медосвидетельствование. В отношении местного жителя составили протоколы об административных правонарушениях о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования.
Материалы дела передали в суд. Нарушителю грозит административный арест, а также лишение водительских прав на срок до 2 лет, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.
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