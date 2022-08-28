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В Анапе внедорожник выехал на набережную и сломал шлагбаум

Происшествия
28.08.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vnedorozhnik-vyehal-na-naberezhnuyu-i-slomal-shlagbaum
В Анапе внедорожник выехал на набережную и сломал шлагбаум
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел 27 августа в 17:15 в районе набережной «Высокий берег».

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль Volkswagen на глазах у сотрудников полиции снес шлагбаум, после просьбы остановится пытался скрыться.

Правонарушителя задержали на месте происшествия. Он оказал сопротивление полицейским и отказался проходить медосвидетельствование. В отношении местного жителя составили протоколы об административных правонарушениях о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования.

Материалы дела передали в суд. Нарушителю грозит административный арест, а также лишение водительских прав на срок до 2 лет, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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