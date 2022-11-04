В Анапе в ВДЦ «Смена» завершился XVII Межгосударственный Слет Юных инспекторов движения

Фото vk.com/uidrussia

Торжественное закрытие слета XVII Межгосударственного слета Юных инспекторов движения и награждение самых активных участников состоялось 3 ноября.

В слете приняли участие 158 лучших представителей ЮИДовского движения из 35 субъектов РФ, Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Дети под руководством опытных наставников принимали участие в мастер-классах по БДД, разрабатывали информационную брошюру и ролики социальной рекламы. Также участники слета прошли занятия в специализированном автобусе-тренажере, учились фигурному вождению велосипеда и оказанию первой медпомощи.

Также для детей организовали конкурс «Мисс и Мистер ЮИД», квест «Профессия ЮИД», интерактивную программу «Я б в ГИБДД пошел…» и спортивный фестиваль «Большой старт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Межгосударственный слет ЮИД проводится ежегодно. Организаторами выступают Минпросвещения РФ и Госавтоинспекция МВД России. Методическое и экспертное сопровождение оказывает ФГБУК «ВЦХТ».

Подробная информация о слете доступна по ссылке.

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