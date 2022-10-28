Краснодарский детсад № 193 занял третье место в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России»
Общество
28.10.2022 20:00
Результаты конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» 28 октября огласил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
В этом году в финале конкурса приняли участие детские учреждения из 41 региона страны. В их числе детские сады, школы и, впервые, организации детского отдыха и оздоровления.
Отбор вели по критериям инклюзивности образовательной среды, в финале участники представили работу своих организаций.
В число победителей вошел краснодарский детский сад № 193. Он получил третье место. Учреждение наградили дипломом Министерства просвещения РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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