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Краснодарский детсад № 193 занял третье место в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России»

Общество
28.10.2022 20:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-detsad-193-zanyal-trete-mesto-v-konkurse-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii
Краснодарский детсад № 193 занял третье место в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Результаты конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» 28 октября огласил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В этом году в финале конкурса приняли участие детские учреждения из 41 региона страны. В их числе детские сады, школы и, впервые, организации детского отдыха и оздоровления.

Отбор вели по критериям инклюзивности образовательной среды, в финале участники представили работу своих организаций.

В число победителей вошел краснодарский детский сад № 193. Он получил третье место. Учреждение наградили дипломом Министерства просвещения РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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