Две школьницы Кубани вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Общество
27.10.2022 11:37
Об этом 27 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Победительницы Всероссийского конкурса сочинений и их педагоги поедут на торжественную церемонию награждения, которая состоится 3 ноября в Москве.
«Это пятиклассница школы № 9 Белоглинского района Ксения Костенко и ученица 10 класса гимназии Каневского района Екатерина Надеина. Обе школьницы выбрали тематическое направление «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит — быть ребенком?» — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.
Всего на федеральный этап конкурса поступило 379 сочинений из 85 субъектов страны, в том числе 5 работ школьников из Краснодарского края.
Читайте также: Кубань находится в числе регионов-лидеров РФ по числу участников Всероссийской олимпиады школьников.
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