Две школьницы Кубани вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений

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Об этом 27 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Победительницы Всероссийского конкурса сочинений и их педагоги поедут на торжественную церемонию награждения, которая состоится 3 ноября в Москве.

«Это пятиклассница школы № 9 Белоглинского района Ксения Костенко и ученица 10 класса гимназии Каневского района Екатерина Надеина. Обе школьницы выбрали тематическое направление «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит — быть ребенком?» — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

Всего на федеральный этап конкурса поступило 379 сочинений из 85 субъектов страны, в том числе 5 работ школьников из Краснодарского края.

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