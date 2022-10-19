В Анапе в сквере установили качели и тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Общество
19.10.2022 09:02
В поселке Супсех люди с ограниченными возможностями тестируют инфраструктуру нового сквера.
Качели и тренажеры уже опробовали первые посетители. Специально для людей с ограниченными возможностями в новом сквере уложили дорожки из нескользящего плиточного покрытия под удобным углом и организовали подъездные пути к парковке из каждой части парка. Там также обустроили амфитеатр, скейтпарк, спортивную площадку, воркаут-комплекс и игровую зону для детей.
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