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В Анапе в плавнях загорелись камыши на площади 600 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-plavnyah-zagorelis-kamyshi-na-ploshhadi-600-kv-metrov
В Анапе в плавнях загорелись камыши на площади 600 кв. метров
Фото t.me/MoreOz

Сообщение о пожаре в переулке Дальнем в микрорайоне Алексеевка поступило в экстренные службы 16 апреля в 15:46.

На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 15:47 они установили, что горят камыши в плавнях реки Анапка. Было создано два боевых участка. В 17:06 пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м. В 17:07 открытое горение ликвидировали.

В тушении возгорания участвуют 94 человека и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 16 апреля в Анапе загорелось неэксплуатируемое здание в Цибанобалке. Огонь уничтожил 242 кв. м.

 

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