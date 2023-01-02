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В Анапе в марафоне «Зимний шторм» приняли участие более 100 спортсменов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-marafone-zimnij-shtorm-prinyali-uchastie-bolee-100-sportsmenov
В Анапе в марафоне «Зимний шторм» приняли участие более 100 спортсменов
В Анапе в марафоне «Зимний шторм» приняли участие более 100 спортсменов

Традиционно забег на курорте проходит 2 января.

Легкоатлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других городов и регионов стали участниками соревнований. Они стартовали на стадионе «Спартак».

Марафон имеет 5 дистанций — 2, 5, 10, 21 и 42 км. Практически весь путь легкоатлетов проходит вдоль моря, на территории песчаных пляжей.

Победители на каждой дистанции получают грамоты и памятные призы, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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