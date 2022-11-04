В Анапе в День народного единства семьям из Херсонской области вручили жилищные сертификаты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония прошла 4 ноября в одном из пунктов временного размещения для жителей из новых территорий России.

Жилищные сертификаты торжественно вручили девяти семьям, которые планируют купить недвижимость на Кубани.

Главный специалист Кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка Игорь Селезко поздравил всех с праздником. Он подчеркнул, что каждой семье предоставят достойные условия проживания.

Жилищные сертификаты предоставляют прибывшим из Херсонской области начать новую жизнь в России. Это стало возможно благодаря Правительству РФ, Минстрою и ППК «Фонд развития территорий», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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