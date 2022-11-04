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В Анапе в День народного единства семьям из Херсонской области вручили жилищные сертификаты

Общество
04.11.2022 16:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-den-narodnogo-edinstva-semyam-iz-hersonskoj-oblasti-vruchili-zhilishhnye-sertifikaty
В Анапе в День народного единства семьям из Херсонской области вручили жилищные сертификаты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония прошла 4 ноября в одном из пунктов временного размещения для жителей из новых территорий России.

Жилищные сертификаты торжественно вручили девяти семьям, которые планируют купить недвижимость на Кубани.

Главный специалист Кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка Игорь Селезко поздравил всех с праздником. Он подчеркнул, что каждой семье предоставят достойные условия проживания.

Жилищные сертификаты предоставляют прибывшим из Херсонской области начать новую жизнь в России. Это стало возможно благодаря Правительству РФ, Минстрою и ППК «Фонд развития территорий», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарский край прибыли уже свыше 10,5 тыс. жителей Херсонской области.

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