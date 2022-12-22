В Анапе в 2023 году начнут строить Императорский парк
Проект новой зеленой зоны представили на очередном заседании градсовета. Императорский парк протянется от Супсехского шоссе до берега моря на площади 30 га.
Концепция парка будет отражать историю Анапы, в том числе присвоение Николаем I статуса города. В нем создадут сеть велодорожек и пешеходных зон. Проектом предусмотрены детские и спортивные площадки, амфитеатры, искусственные озера, беседки для отдыха, фонтаны. Также в Императорском парке планируют открыть монумент первооткрывателям, в котором будут скульптуры исторических личностей.
Члены градсовета курорта единогласно поддержали этот проект и сошлись во мнении, что Анапе необходимо такое общественное пространство.
Строительство нового парка реализуют в несколько этапов. Работы начнут уже в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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