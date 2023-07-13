В Анапе утонул еще один человек

Очередная трагедия на курорте произошла днем 13 июля в районе пляжа санатория «Эллада» в Джемете.

Утонувшего человека вытащили из воды на берег. К сожалению, он скончался. Это уже четвертая смерть в море в Анапе за последние пять дней, пишет газета «Анапское Черноморье».

Подробности трагедии пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется. В Анапе по-прежнему действует запрет на купание в море из-за шторма и тягуна, но многих отдыхающих это не останавливает и они заходят в воду.

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