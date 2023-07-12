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Полицейские на квадроциклах начали патрулировать пляжи Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-na-kvadrotsiklah-nachali-patrulirovat-plyazhi-anapy
Полицейские на квадроциклах начали патрулировать пляжи Анапы

Сотрудники полиции выехали на квадроциклах на песчаные пляжи в селе Витязево вечером 12 июля.

Последние дни море сильно штормит, поэтому купаться запрещено. Несмотря на это многие отдыхающие заходят в воду, некоторые из них начинают тонуть. К сожалению, спасти удается не всех. За последние несколько дней в Анапе утонули трое человек.

«Полиция Анапы призывает быть бдительными и соблюдать введенные ограничения, во избежании возникновения чрезвычайных происшествий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности. Экстренные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы.

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