Из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности

Об этом власти курорта сообщили вечером 12 июля. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Анапы приняла решение ввести в городе режим «Повышенная готовность» из-за прохождения циклона.

На курорте в ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий. Экстренные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы.

Отелям и санаториям рекомендовали провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, а также проверить запас средств на случай возможного ухудшения погоды, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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