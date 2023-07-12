Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-nepogody-v-anape-vveli-rezhim-povyshennoj-gotovnosti?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом власти курорта сообщили вечером 12 июля. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Анапы приняла решение ввести в городе режим «Повышенная готовность» из-за прохождения циклона.

На курорте в ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий. Экстренные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы.

Отелям и санаториям рекомендовали провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, а также проверить запас средств на случай возможного ухудшения погоды, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: из-за разгула стихии в Туапсинском районе ввели режим ЧС. Сильные ливни обрушились на Туапсинский район с вечера 11 июля и продолжали идти всю ночь. Из-за этого в ряде населенных пунктов поднялся уровень воды в реках и подтопило территории.

Статьи
Куда звонить по вопросам потопа в Туапсинском районе?
Куда звонить по вопросам потопа в Туапсинском районе?
Ананас: польза и вред для здоровья
Ананас: польза и вред для здоровья
Как спастись из тонущего автомобиля
Как спастись из тонущего автомобиля
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях