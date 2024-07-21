В Анапе устранили все крупные аварии на электросетях

Совещание оперштаба по вопросам электроснабжения курорта 21 июля провел мэр города Василий Швец.

Все крупные аварии на сетях уже устранили, сейчас специалисты восстанавливают локальные повреждения, из-за которых без света остаются около 1,5 тыс. человек. Аварийные бригады также отрабатывают заявки в сельских округах.

Глава города призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад, учитывая продолжающуюся жару и перегрузки на линиях. Охватывать они должны также курортные поселки, где максимальны нагрузки на сетях. Швец также заявил, что потребителей нельзя надолго оставлять без электроэнергии, и задействовать резервные источники питания, если авария серьезная.

Кроме того, усилят работу по выявлению случаев сверхпотребления энергии — чаще всего это происходит, если абоненты потребляют в разы больше, чем подавали в заявке. Таким образом они создают критические нагрузки.

Василий Швец также призвал энергокомпании усилить позиции в городе — он заявил, что длительные отключения электроэнергии недопустимы. Мэр также подчеркнул, что в городе нужно увеличить технический и людской ресурс, а все предприятия жизнеобеспечения должны круглосуточно быть готовыми к любым нештатным ситуациям, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.