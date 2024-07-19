Из-за энергосбоев порядка 17 тыс. жителей Анапы остаются без света

На Кубани фиксируют массовые отключения света на фоне аномальной жары и высокого энергопотребления.

По данным на 19:20 19 июля, в Анапе без света остаются порядка 17 тыс. человек. Аварийное отключение затронуло четыре распределительных линии электропередачи.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению неполадок на нескольких участках. Также специалисты уже восстанавливают электроснабжение в сельских округах, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 15 улицах Анапы до 21 июля ввели ограничение энергоснабжения на фоне сильной жары.