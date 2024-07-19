На 15 улицах Анапы ввели ограничение энергоснабжения на фоне сильной жары

Веерные отключения в городе-курорте будут действовать до 21 июля из-за экстремально высокой температуры воздуха.

Ограничение подачи света необходимо, чтобы не допустить перегруза трансформаторных подстанций на фоне сильной жары.

Так, с 11:00 до 20:00 электроснабжение будет ограничиваться на следующих улицах: Пионерский проспект, Ленина, Астраханская, Самбурова, Чехова, Мирная, Горького, Шевченко, Ивана Голубца, Маяковского, Некрасова, Космонавтов, Толстого, Лермонтова и 40 лет Победы.

В связи с этими ограничениями объекты санаторно-курортного комплекса должны перейти на собственные резервные источники питания, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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