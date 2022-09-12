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В Анапе упавшее во время непогоды дерево повредило ЛЭП

Происшествия
12.09.2022 21:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-upavshee-vo-vremya-nepogody-derevo-povredilo-lep
В Анапе упавшее во время непогоды дерево повредило ЛЭП
Фото канала "Чисто Анапа"

Вечером 12 сентября на курорт обрушился циклон. В городе прошел сильный дождь, усилился ветер.

Из-за непогоды на улице Кирова дерево упало на крышу частного дома № 74. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.

«Специалисты ГК «Флора» уже на месте. Начали работы по демонтажу дерева и восстановлению линии», — говорится в Telegram-канале «Чисто Анапа».

Кроме того, после сильного дождя в Анапе затопило улицы, в том числе Северную, Владимирскую и Толстого. Также подтоплены дороги в Джемете и Витязево.

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