В Анапе упавшее во время непогоды дерево повредило ЛЭП
Происшествия
12.09.2022 21:56
Вечером 12 сентября на курорт обрушился циклон. В городе прошел сильный дождь, усилился ветер.
Из-за непогоды на улице Кирова дерево упало на крышу частного дома № 74. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.
«Специалисты ГК «Флора» уже на месте. Начали работы по демонтажу дерева и восстановлению линии», — говорится в Telegram-канале «Чисто Анапа».
Кроме того, после сильного дождя в Анапе затопило улицы, в том числе Северную, Владимирскую и Толстого. Также подтоплены дороги в Джемете и Витязево.
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