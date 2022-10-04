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В Анапе у вице-президента фестиваля «Киношок» пропала собака

Общество
04.10.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-u-vitse-prezidenta-festivalya-kinoshok-propala-sobaka
В Анапе у вице-президента фестиваля «Киношок» пропала собака
Фото из соцсетей

О пропаже 11-летнего той-терьера сообщила дочь вице-президента фестиваля «Киношок», заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук Александра Афанасьева-Шевчук.

В Анапу актриса Ирина Шевчук, известная своими ролями в фильмах «А зори здесь тихие…», «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Приключения желтого чемоданчика», прибыла для участия в фестивале «Киношок».

Однако 1 октября собака актрисы — пожилая самка той-терьера сбежала из переноски в кафе на Пионерском проспекте в районе санатория «Волна». Животное разыскивают волонтеры.

У той-терьера имеются особые приметы: рыже-песочный цвет, бугорок в районе крестца и немного высунутый язык из-за выпавших зубов.

«Она всего боится. Зовут Ила. Без нас погибнет, а мы без нее», — написала Александра Афанасьева-Шевчук на своей странице во «ВКонтакте».

Нашедшему обещают вознаграждение.

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