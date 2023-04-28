В Анапе у пьяного водителя конфисковали автомобиль ВАЗ

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Башкортостана за управлением автомобилем в алкогольном опьянении еще в ноябре прошлого года.

Анапский городской суд признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, автомобиль приезжего конфисковали в доход государства.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение машины в пьяном виде, однако он повторно сел за руль после употребления алкогольных напитков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: с начала года за повторную езду в нетрезвом виде у водителей конфисковали более 10 автомобилей в Краснодарском крае. Соответствующие приговоры вынесли суды Кавказского, Темрюкского, Усть-Лабинского, Выселковского, Кущевского и Новопокровского районов.