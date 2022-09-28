В Анапе студентов техникума могут отчислить за «догонялки» с игрушечным пистолетом

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В полицию Анапы 23 сентября поступила информация о том, что на улице Промышленной возле техникума ходит молодой человек с пистолетом.

В ходе проверки правоохранители установили, что четверо студентов в возрасте 16-17 лет на большой перемене вышли на улицу, достали игрушечный пистолет с пластиковыми шариками и начали бегать друг за другом.

«Все участники инцидента установлены, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели с ними профилактические беседы о недопущении подобного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.

Родителей студентов вызвали в техникум. Сейчас решается вопрос о дальнейшем обучении молодых людей в образовательном учреждении.

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