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В Анапе студентов техникума могут отчислить за «догонялки» с игрушечным пистолетом

Происшествия
28.09.2022 09:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-studentov-tehnikuma-mogut-otchislit-za-dogonyalki-s-igrushechnym-pistoletom
В Анапе студентов техникума могут отчислить за «догонялки» с игрушечным пистолетом
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В полицию Анапы 23 сентября поступила информация о том, что на улице Промышленной возле техникума ходит молодой человек с пистолетом.

В ходе проверки правоохранители установили, что четверо студентов в возрасте 16-17 лет на большой перемене вышли на улицу, достали игрушечный пистолет с пластиковыми шариками и начали бегать друг за другом.

«Все участники инцидента установлены, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели с ними профилактические беседы о недопущении подобного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.

Родителей студентов вызвали в техникум. Сейчас решается вопрос о дальнейшем обучении молодых людей в образовательном учреждении.

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