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В Анапе стартовали Всероссийские юношеские игры боевых искусств

Спорт
07.09.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-startovali-vserossijskie-yunosheskie-igry-boevyh-iskusstv
Видео канала «Кубань 24»

Всего на них представлено 23 вида спорта, в том числе олимпийская разновидность тхэквондо.

Игры проводятся в 14 раз. В 2022 году они проходят на спортивных площадках лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». В соревнованиях участвуют дети от 10 до 17 лет.

У кубанцев во всех видах спорта большое представительство. Например, только в карате киокушинкай за Краснодарский край выступают более 60 человек. Юношеские игры боевых искусств продлятся до 20 сентября.

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Автор:
Максим Герасин
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