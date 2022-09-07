В Анапе стартовали Всероссийские юношеские игры боевых искусств

Видео канала «Кубань 24»

Всего на них представлено 23 вида спорта, в том числе олимпийская разновидность тхэквондо.

Игры проводятся в 14 раз. В 2022 году они проходят на спортивных площадках лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». В соревнованиях участвуют дети от 10 до 17 лет.

У кубанцев во всех видах спорта большое представительство. Например, только в карате киокушинкай за Краснодарский край выступают более 60 человек. Юношеские игры боевых искусств продлятся до 20 сентября.

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