В Анапе стартовали Всероссийские юношеские игры боевых искусств
Спорт
07.09.2022 09:38
Всего на них представлено 23 вида спорта, в том числе олимпийская разновидность тхэквондо.
Игры проводятся в 14 раз. В 2022 году они проходят на спортивных площадках лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». В соревнованиях участвуют дети от 10 до 17 лет.
У кубанцев во всех видах спорта большое представительство. Например, только в карате киокушинкай за Краснодарский край выступают более 60 человек. Юношеские игры боевых искусств продлятся до 20 сентября.
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