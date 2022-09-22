Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе стартовали «Горгиппийские игры»

Спорт
22.09.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-startovali-gorgippijskie-igry
В Анапе стартовали «Горгиппийские игры»
Фото пресс-службы мэрии Анапы

На состязания приехали 200 юных спортсменов со всей России.

Проект соревнований, разработанный городским Советом ветеранов Анапы, выиграл грант администрации Краснодарского края.

«Символично, что соревнования начинаются в священный для нашего города воинской славы день, когда Анапа отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что они пройдут под девизом силы и мужества, любви и уважения к нашей Родине», — сказал председатель Совета ветеранов Анапы Александр Смирнов.

Церемония открытия турнира прошла на раскопе археологического музея «Горгиппия». На месте проведения игр организовали историческую реконструкцию. Зажег огонь «Горгиппийских игр» мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион мира по пляжному самбо Александр Дурноян.

Соревнования пройдут в Анапе с 21 по 24 сентября. На игры прибыли спортсмены из Краснодарского края, Ростовской, Тульской, Рязанской, Оренбургской, Ульяновской, Московской и Удмуртской областей, республик Крым, Башкортостан, Мордовия и Бурятия.

Спортсмены примут участие в состязаниях по греко-римской и вольной борьбе, самбо, панкратиону, боксу, пляжному футболу, волейболу, баскетболу, полумарафон по песку, борьба на песке и другие состязания, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Читайте также: гребцы из станицы Динской поехали на Кубок России в Ростов-на-Дону.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
  3. В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
  4. В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях