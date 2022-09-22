В Анапе стартовали «Горгиппийские игры»

Фото пресс-службы мэрии Анапы

На состязания приехали 200 юных спортсменов со всей России.

Проект соревнований, разработанный городским Советом ветеранов Анапы, выиграл грант администрации Краснодарского края.

«Символично, что соревнования начинаются в священный для нашего города воинской славы день, когда Анапа отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что они пройдут под девизом силы и мужества, любви и уважения к нашей Родине», — сказал председатель Совета ветеранов Анапы Александр Смирнов.

Церемония открытия турнира прошла на раскопе археологического музея «Горгиппия». На месте проведения игр организовали историческую реконструкцию. Зажег огонь «Горгиппийских игр» мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион мира по пляжному самбо Александр Дурноян.

Соревнования пройдут в Анапе с 21 по 24 сентября. На игры прибыли спортсмены из Краснодарского края, Ростовской, Тульской, Рязанской, Оренбургской, Ульяновской, Московской и Удмуртской областей, республик Крым, Башкортостан, Мордовия и Бурятия.

Спортсмены примут участие в состязаниях по греко-римской и вольной борьбе, самбо, панкратиону, боксу, пляжному футболу, волейболу, баскетболу, полумарафон по песку, борьба на песке и другие состязания, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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