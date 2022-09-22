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Гребцы из станицы Динской поехали на Кубок России в Ростов-на-Дону

Спорт
22.09.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/grebtsy-iz-stanitsy-dinskoj-poehali-na-kubok-rossii-v-rostov-na-donu
Видео канала «Кубань 24»

Речь о шестикратных чемпионах Кубани по гребле на лодках «Дракон». На национальном турнире динской «Вектор» — главный фаворит.

Несмотря на то, что команда существует всего шестой год, она уже успела покорить международные пьедесталы. Сейчас проходит всероссийский сезон, и «драконы» из станицы Динской знают, в чем секрет важных побед.

«Все осознают серьезность мероприятия. Но самое главное — дисциплина, посещение тренировок и отдача. Полная отдача на тренировках», — сказал чемпион Краснодарского края по гребле на лодках «Дракон» Виталий Еременко.

Своего красно-синего «Дракона» кубанцы оставят дома. Соревновательную лодку им предоставят в Ростове. Команда тренируется на реке Вторые Кочеты, на единственной гребной базе в станице. Последние несколько недель спортсмены работали на скорость.

«Мы стараемся сейчас больше работать над скоростью, над стартом. Потому что в Ростове очень сильный боковой ветер, лодки на старте уводит. Все начинается по команде стартера. То есть никаких удерживающих устройств нет. Надо чувствовать эту линию старта, чтобы попасть в командный марш и не проиграть», — поделился чемпион Краснодарского края по гребле на лодках «Дракон» Ярослав Гладких.

Команда «Вектор» уникальна. В ее составе есть спортсмены абсолютно разных профессий — от музыканта до кинолога, в этом их индивидуальность. И уже 23 сентября гребцы из Динской выйдут на старт со своим главным козырем.

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