В Анапе стартовал XVII Межгосударственный слет юных инспекторов движения

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

XVII Межгосударственный слет юных инспекторов движения открылся 23 октября в ВДЦ «Смена». В нем принимают участие делегации из 35 субъектов России, а также из Республики Беларусь и Киргизской Республики.

Торжественная церемония открытия началась с Парада флагов. В рамках церемонии к участникам обратился замначальника отдела пропаганды БДД и профилактики ДДТТ ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

«Огромный массив работы, который вы делаете в области безопасности дорожного движения в своих субъектах РФ и странах СНГ, безусловно влияет на будущее нашей страны и большой семьи — ЮИД. И мне бы хотелось, чтобы вы, находясь в «Смене», получили еще больше знаний, которыми обязательно поделитесь со своими сверстниками и родителями», — сказал Хранцкевич.

Замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Александр Матвеев пожелал участникам, чтобы время, которое они проведут в «Смене», стало полезным и запомнилось на долгие годы.

Председатель Общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения», член координационного совета детских и молодежных общественных объединений при Министерстве Просвещения РФ Валентина Кульбицкая призвала участников делиться своими идеями и предложениями.

Председатель КРО ОГО ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий также обратился к ЮИДовцам.

«Глядя на вас, я переполняюсь гордостью. Вы выбрали для себя очень важное направление – пропаганда безопасности дорожного движения. Обязательно развивайтесь, дружите, общайтесь во имя наших государств. Во имя мира на земле и процветания», — сказал Речицкий.

В рамках слета для участников подготовили обширную программу. В нее входят творческие и интеллектуальные конкурсы и мастер-классы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Участники слета научатся создавать просветительские проекты и расширят свои знания в рамках школы юного пропагандиста. А также продемонстрируют свои умения в фигурном управлении велосипедом и знании основ безопасного поведения на дорогах. Кроме того, примут участие в занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Также для них проведут мастер-класс в автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности». Там детям наглядно продемонстрируют необходимость использования ремней безопасности. Также участников ждет командообразование и профориентационная работа, деловые игры и квесты.

Такие мероприятия, где взаимодействуют представители разных регионов РФ и стран СНГ, укрепляют международное сотрудничество в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и способствуют масштабной популяризации ЮИДовского движения.

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