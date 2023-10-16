В Анапе стартовал отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города-курорта 16 октября начали включать отопление по заявочному принципу.

В первую очередь теплоснабжение придет в детские сады, школы и больницы. Отопление уже включили в детских сада «Солнышко», «Казачок», в спортивной школе № 5 и общеобразовательной школе № 1.

Центральное отопление в жилые многоквартирные дома по регламенту должны подавать после того, как среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение 5 дней, сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

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