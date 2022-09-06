В Анапе стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде

Видео канала «Кубань 24»

Турнир ежегодно проходит в начале осени в селе Сукко. На соревнования приехали более 100 спортсменов из 18 регионов страны.

Краснодарский представляет только один пловец — Кирилл Никитенко. В акватории ВДЦ «Смена» уже прошли мужские и женские заплывы на 10 км.

Так, 6 сентября состоится эстафета 4 по 125 м, а 7 числа в программе соревнования на дистанции в 5 км. Самое большое испытание ждет пловцов в последний день турнира 9 сентября — заплыв на 25 км.

Читайте также: в Анапе 5 сентября запретили купаться в море с надувными матрасами.