В Анапе стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде
Спорт
06.09.2022 08:57
Турнир ежегодно проходит в начале осени в селе Сукко. На соревнования приехали более 100 спортсменов из 18 регионов страны.
Краснодарский представляет только один пловец — Кирилл Никитенко. В акватории ВДЦ «Смена» уже прошли мужские и женские заплывы на 10 км.
Так, 6 сентября состоится эстафета 4 по 125 м, а 7 числа в программе соревнования на дистанции в 5 км. Самое большое испытание ждет пловцов в последний день турнира 9 сентября — заплыв на 25 км.
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