Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе 5 сентября запретили купаться в море с надувными матрасами

Общество
05.09.2022 10:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-5-sentyabrya-zapretili-kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami
В Анапе 5 сентября запретили купаться в море с надувными матрасами
Фото t.me/anapaofficial

Использовать надувные плавательные средства во время купания в море на курорте запретили из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Также в Анапе 5 сентября запретили плавать в море на катамаранах.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать все необходимые меры личной безопасности и не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

По данным Краснодарского ЦГМС, температура морской воды в Анапе опустилась до +24°C. Местные блогеры сообщили в соцсетях, что пляжи курорта 5 сентября заметно опустели.

Читайте также: под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. Капитан ФК «Краснодар» Сафонов: команде еще рано задумываться о чемпионстве
Прямой эфир
Мы в соцсетях