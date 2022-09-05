В Анапе 5 сентября запретили купаться в море с надувными матрасами
Общество
05.09.2022 10:50
Использовать надувные плавательные средства во время купания в море на курорте запретили из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Также в Анапе 5 сентября запретили плавать в море на катамаранах.
Жителей и гостей курорта призвали соблюдать все необходимые меры личной безопасности и не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
По данным Краснодарского ЦГМС, температура морской воды в Анапе опустилась до +24°C. Местные блогеры сообщили в соцсетях, что пляжи курорта 5 сентября заметно опустели.
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