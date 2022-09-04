Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Происшествия
04.09.2022 10:25
Необычную находку обнаружили 3 сентября инспекторы заповедника «Утриш».
Яхту, на которой не было людей, прибило к камням в районе малого Утриша.
«На помощь пришла другая яхта Фестиваль. Она отбуксировала судно на марину Большого Утриша. В яхте никого не было», — рассказали очевидцы.
По бортовому номеру установили, что яхта приписана к порту Геленджика.
Позже нашлись и хозяева яхты. Оказалось, что в Геленджике из-за сильного ветра яхту оторвало с места швартовки в бухте и у несло в открытое море.
«Такая ситуация может произойти в случае шторма и стоянке на буне, а не в марине. Мы благодарим инспекторов заповедника «Утриш» за помощь», — написали хозяева яхты.
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