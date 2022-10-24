В Анапе мужчина сорвался с обрыва над морем, туриста эвакуировали спасатели
Происшествия
24.10.2022 15:30
Инцидент произошел 22 октября в районе спуска к морю «800 ступеней».
Спасателям отряда «Кубань-СПАС» позвонили очевидцы и сообщили о том, что со скалистого берега сорвался мужчина. По их словам, после падения со склона горы мужчина не смог подняться, поэтому ему требуется помощь.
Спасатели прибыли на место. Они обнаружили пострадавшего, у него была рассечена голова. Спасатели спустились к туристу и оказали ему первую помощь. Затем при помощи альпинистского снаряжения 39-летнего мужчину из Ростова-на-Дону транспортировали в безопасное место и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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