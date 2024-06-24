В Анапе создали настольную игру, посвященную истории города-курорта

Первая презентация настольной игры пройдет 29 июня в 12:00 в детско-юношеской библиотеке на улице Крымской, 63.

Создатели на расскажут о реализации проекта и проведут интерактив для гостей. В игру входят 250 авторских вопросов в пяти разделах — «Достопримечательности», «История», «Флора и фауна», «Культура и спорт» и «Известные анапчане».

В ней будут использоваться как классические игровые карточки, так и QR-коды — прочитать вопрос и проверить правильный ответ можно будет через интернет. Создатели планируют развивать игру и ежегодно довыпускать карточки с новыми заданиями.

Вход на мероприятие свободный, в конце пройдет автограф-сессия с авторами, пишет газета «Анапское Черноморье».

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