В Анапе сотрудники Росгвардии помогли потушить загоревшуюся на ходу машину

Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел днем 18 августа на улице Краснодарской города-курорта.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По словам владелицы автомобиля, машина загорелась на ходу.

«Почувствовав запах бензина в салоне, я сделала остановку. А затем люди, которые находились возле магазина, мне начали кричать, чтобы я быстрее выходила, так как машина загорелась. Я оставила свою технику в машине и выбежала из загоревшего автомобиля», — написала женщина.

На помощь водителю поспешили очевидцы. Автомобиль с дымящимся моторным отсеком и выбежавшую из него женщину заметили сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию. Старший лейтенант полиции Игорь Дружинин и прапорщик полиции Вячеслав Михайловенко ликвидировали возгорание при помощи огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ Росгвардии в Telegram-канале.

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