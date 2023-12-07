В Анапе снова отказались от городских фейерверков и развлечений на Новый год

Программу мероприятий на предстоящие новогодние праздники на курорте обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии.

«Фейерверки, развлекательные фестивали, масштабные концерты, как и в прошлом году, мы проводить не будем», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

Он отметил, что при планировании новогодней программы в городе делают упор на спортивную, культурную, детскую и семейную тематику.

Основными локациями станут Арт-авеню, Театральная площадь и лаундж-зона. Там пройдут мастер-классы, спортивные зарядки, спектакли, ярмарки мастеров, лекции, соревнования и анимационные программы для детей.

На всех мероприятиях в общественных местах курорта на новогодние праздники обеспечат безопасность, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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