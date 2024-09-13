В Анапе сносят самострой на улице Парковой

Строительство жилого комплекса на улице Парковой вели без разрешения с нарушением закона и Жилищного кодекса РФ.

Мэрия Анапы направила иск в суд к ЖСК «Еврострой» с требованием признать строение на улице Парковой, 60 «В» самостроем. Суд признал постройки самовольными и обязал ответчика в течение 30 дней снести три многоквартирных недостроенных объекта.

Долгое время ответчик к сносу не приступал, поэтому власти Анапы снова обратились в суд с заявлением на право привлечь к сносу подрядчика и возможностью взыскать расходы за снос с ответчика. Сейчас стартовали подготовительные к сносу работы.

Вложившие деньги в строительство граждане по закону дольщиками не являются, так как объекты строились с нарушением. Тем не менее, пострадавшим от действий застройщика оказывают меры поддержки. Инвесторы ООО «ГСК» и ООО «СЗ «Фройда-Н» взяли на себя обязательства по удовлетворению прав 22 граждан, пострадавших при строительстве объекта. Еще один инвестор обязался восстановить права остальных пострадавших.

В мэрии Анапы уточнили, что инвесторы не являются правопреемниками ЖСК «Еврострой» и удовлетворяют права граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, исключительно на добровольной основе и за собственный счет.

Всего в Анапа с 2021 по 2024 годы снесли более 100 самостроев. После принятия нового генплана в Анапе полностью остановили точечное строительство жилых комплексов, не утвержденных в рамках договоров комплексного развития территории, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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