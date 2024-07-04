Под снос: постояльцев незаконно работающего отеля-самостроя расселят в Анапе

Отель La Costa на Джеметинском проезде еще в 2021 году суд признали самостроем, создающим угрозу жизни и здоровью людей. Однако владелец отеля продолжил сдавать номера туристам и незаконно окружил здание торговыми роллетами.

Уведомление об отключении отеля от коммуникаций и необходимости расселить постояльцев владельцу отеля направили на прошлой неделе. Однако мужчина его проигнорировал. Отключение выполнили 3 июля, но владелец отеля незаконно подсоединил здание к водо- и энергоснабжению.

По поручению мэра Анапы специалисты управления курортов и туризма мэрии предложили переселить постояльцев отеля в близлежащие гостиницы с аналогичными ценами и категорией. Список отелей передали собственнику. При необходимости для переселения постояльцам предоставят трансфер.

Вице-мэр Анапы Иван Мерзлый сообщил, что в настоящее время на курорте более 20 гостиниц и отелей, подлежащих сносу, по каждому ведется работа.

«Будут приняты меры реагирования: в первую очередь, отключение от коммуникаций, а затем снос», —Мерзлый.

Администрация курорта рекомендует туристам перед бронированием номеров проверять, не состоит ли отель или гостиница в списке незаконных объектов. Со списком можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Читайте также: с недобросовестных застройщиков в Сочи взыскали невероятные 886 млн рублей.