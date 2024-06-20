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С недобросовестных застройщиков Сочи взыскали невероятные 886 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nedobrosovestnyh-zastrojshhikov-sochi-vzyskali-886-mln-rublej
С недобросовестных застройщиков Сочи взыскали невероятные 886 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Сочи принимает меры по привлечению к гражданско-правовой ответственности жителей, самовольно строящих многоквартирные дома под видом индивидуальных на территории города-курорта.

По данным ведомства, хозяева таких самостроев извлекают сверхприбыль от реализации помещений в таких многоквартирниках, что влечет кратное увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру Сочи. Действия недобросовестных застройщиков причинили городскому бюджету многомиллиардные убытки в виде расходов на строительство соцобъектов в будущем.

«По одному из указанных фактов решением суда 5 июня исковые требования прокуратуры Сочи о возмещении муниципалитету убытков в размере 886 млн рублей удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Надзорные мероприятия в данном направлении продолжены, результаты находятся под контролем прокуратуры.

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