С недобросовестных застройщиков Сочи взыскали невероятные 886 млн рублей

Прокуратура Сочи принимает меры по привлечению к гражданско-правовой ответственности жителей, самовольно строящих многоквартирные дома под видом индивидуальных на территории города-курорта.

По данным ведомства, хозяева таких самостроев извлекают сверхприбыль от реализации помещений в таких многоквартирниках, что влечет кратное увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру Сочи. Действия недобросовестных застройщиков причинили городскому бюджету многомиллиардные убытки в виде расходов на строительство соцобъектов в будущем.

«По одному из указанных фактов решением суда 5 июня исковые требования прокуратуры Сочи о возмещении муниципалитету убытков в размере 886 млн рублей удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Надзорные мероприятия в данном направлении продолжены, результаты находятся под контролем прокуратуры.

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