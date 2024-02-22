Кондратьев поблагодарил судей Кубани за помощь в борьбе с самостроями

Итоги работы судей Краснодарского края подвели 22 февраля на расширенном заседании, в котором принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что благополучие и развитие Краснодарского края является общей задачей для всех ветвей власти.

«Благодарен судейскому сообществу за взаимодействие в решении проблемы самостроев, которые зачастую небезопасны для жителей и уродуют облик наших городов», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что в борьбе с самостроями для региональных властей важна не только системная работа муниципалитетов, но и четкая позиция судейского корпуса.

В 2023 году суды всех инстанций Краснодарского края рассмотрели около 1,2 млн дел и материалов.

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