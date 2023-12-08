Кондратьев: важно выявлять самострои еще на начальных этапах строительства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 декабря провел совещание по вопросу пресечения самовольного строительства в регионе.

Во время совещания губернатор подчеркнул, что решение проблемы самостроев — их снос.

«Недобросовестные застройщики должны знать — ни один объект не останется незамеченным и никаких шансов легализовать их в крае нет. Органы местного самоуправления обязаны вовремя реагировать на обращения жителей, не ждать, когда вырастет проблемный дом», — добавил Кондратьев.

Губернатор отметил, что необходимо отслеживать дома без разрешения на строительство. По его словам, выявлять и сносить самострои надо еще на этапе фундамента. В этом вопросе нужна твердая позиция муниципальных властей.

«К работе администраций, где самостройщики получают лимиты, возникают вопросы и со стороны жителей, и со стороны здорового строительного бизнеса. Необходимо четко выстроить работу контролирующих служб на местах», — добавил глава региона.

Также на совещании отдельно обсудили проблему самостроев в Сочи, где находится более половины проблемных домов.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о том, что по итогам поручений губернатора на курорте выстроили работу по сносу самостроев.

«Сейчас в реестре 118 объектов, из них снесли 38. В процессе еще 8 — до Нового года вопрос решим. У нас остается 72 объекта, которые мы должны ликвидировать за 1,5 года. Силами предприятий города объекты будут снесены», — рассказал глава Сочи.

В Краснодаре проблема самостроев почти решена. По словам главы краевой столицы Евгения Наумова, строительный бум «незаконки» остался в прошлом — последний самострой в Краснодаре выявили в 2018 году.

«Сегодня осталось всего 30 многоквартирных домов, которые находятся в различных стадиях судебных разбирательств, достройке, экспертизе. В этом году провели порядка 700 надзорных мероприятий, снесли более 70 капитальных объектов», — сообщил мэр Краснодара.

Вениамин Кондратьев в феврале 2024 года лично проинспектирует районы, где проблема самостроев стоит особенно остро, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в краевом реестре остаются 215 многоквартирных самостроев.