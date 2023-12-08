Кондратьев: 215 многоквартирных самостроев остаются в краевом реестре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по предотвращению и пресечению незаконного строительства в Краснодарском крае.

Глава региона сообщил, что на Кубани в краевом реестре остаются 215 многоквартирных самостроев.

«При этом больше половины находятся в Сочи. Незаконные объекты портят облик курорта и всего края, а главное — могут нести угрозу жизни людей. Чтобы подобные объекты ушли в прошлое как явление, нужна ежедневная системная работа», — отметил губернатор.

Замглавы региона Сергей Власов рассказал о том, что работа по выявлению самостроев является приоритетной, а в краевом реестре самостроев также находятся незаконно построенные гаражи, магазины, гостиницы и склады.

«В настоящее время подобные объекты находятся в 35 муниципалитетах. Продолжаем выявлять новые неучтенные ранее объекты», — добавил вице-губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил в течение недели составить список начала самовольного строительства не учтенных ранее многоквартирников, а также начать обследовать введенных по решению суда объектов на предмет соблюдения противопожарных норм и последующего устранения выявленных нарушений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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