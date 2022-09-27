В Анапе сенаторы проверили учебные заведения

Видео канала «Кубань 24»

Совместно с депутатами ЗСК объезд начали с посещения новой школы на 1 тыс. 100 мест. Она построена по нацпроекту «Образование».

Там обустроен единственный в курортном городе технопарк «Кванториум». Азы физики, биологии и химии ученики уже постигают на высокотехнологичном российском оборудовании.

Гости также познакомились с возможностями Всероссийского детского лагеря «Смена». С 2017 года там успешно работает «Парк будущего». Это учебно-тренировочный центр, где школьников знакомят с рабочими профессиями.

— Мы сейчас находимся в кластере «Промышленность», где лабораторно-химический анализ представлен, кроме этого, у нас еще есть кластеры «строительство», «транспорт», «профессии будущего», «IT-технологии».

Итогом поездки стало совещание. На нем обсуждали важные вопросы системы образования. В частности, затронули проблемы сельских школ и кадровый вопрос.

«Самое главное, что мы определили, что должны быть единые для федерации меры социальной поддержки педагогический работников для того, чтобы, собственно говоря, на всех уровнях это было закрепление», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

На Кубани создаются все условия, чтобы привлечь как можно больше педагогов в учебные заведения. Краснодарский край был признан экспертами одним из самых комфортных регионов для проживания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе побывали депутаты ЗСК и сенаторы двух комитетов Совета Федерации.