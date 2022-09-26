В Анапе побывали депутаты ЗСК и сенаторы двух комитетов Совета Федерации

Видео канала «Кубань 24»

Они посмотрели учебные заведения, а также современные центры курорта, где школьники постигают азы базовых и профессионально ориентированных предметов.

В первую очередь делегация посетила новую школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Алексеевском. В ней располагается единственный в городе технопарк «Кванториум». Также гости побывали во Всероссийском детском центре «Смена», на базе которого провели совещание. На нем обсудили важные вопросы образования и социальной политики.

«Это очень здорово, что Совет Федерации России приезжает изучать крайне важные для Кубани проблемы к нам на территорию. Я считаю, что это очень серьезный шаг для того, чтобы комплексно решить проблемы десятков тысяч учителей и сотен тысяч учеников в Краснодарском крае и во всей России», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский.

«Самое стратегически важное наше предложение касается того, чтобы в стране была принята комплексная программа, на несколько лет вперед развития среднего профессионального образования. И она должна охватывать и инфраструктуру, и кадровое обеспечение учреждений системы среднего профессионального образования», — сказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

На выездном заседании заслушали доклады ректоров вузов и руководителей других учебных заведений, которые предложили конкретные пути решения для того, чтобы Кубань пополнилась высококвалифицированными кадрами. Практически каждый спикер говорил о необходимости соцподдержки учителей, а также о создании классов профильной направленности для школьников. Все предложения, озвученные на Кубани, планируют обсудить на рабочей встрече комитета Совета Федерации.