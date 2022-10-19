В Анапе с начала года приняли более 3 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей

Видео канала «Кубань 24»

Комфортные номера, трехразовое питание, спортивные занятия для детей и взрослых. Все это организовали в Анапе для жителей из Херсонской области.

Для вынужденных переселенцев создали все необходимые условия. Но больше всего гостей радует отношение кубанцев.

— Приняли как-то вот от души с душой. Вот правда, честное слово. И встречали, и провожали, и водичку подносят, и сумки берут.

— Я в диком восторге. Как нас приняли, какие люди здесь, как к нам относятся, я почувствовала себя белым человеком.

— Отличные условия, питание замечательное, дети рады. Есть у них аниматор. Занимаются с детками: футбол, танцы, игровые площадки. Даже не передать словами.

В 2022 году город-курорт принял уже почти 3 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей.

«Для взрослого населения и для молодых гостей организована развлекательная программа, проводятся экскурсии, спортивные мероприятия. Для многих детей, которые школьного возраста, с 24 октября начнут функционировать школы», — сказал заместитель главы Анапы Виталий Воронов.

Жители Херсонской области стали выезжать со своей родины после усилившихся обстрелов со стороны Украины.

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