В Анапе с 17 октября временно отключат антенны на радиотелебашне

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Это связано с работами по восстановлению антикоррозийного покрытия башни.

Для безопасности работ вблизи антенн с 17 по 21 октября и с 26 по 28 октября с 9:00 до 18:00 будут отключать телерадиопередающие средства.

Работы будут вести в будние дни при хорошей погоде. В выходные дни, а также если не будет позволять погода по будням, трансляция теле- и радиопрограмм будет вестись в полном объеме.

При покраске башни возможен «разлет» микрокапель в радиусе до 300 м. Во избежание порчи имущества жителям, дома которых расположены рядом с вышкой, не рекомендуется оставлять на прилегающей территории транспорт и иное имущество, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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