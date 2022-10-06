Ожидаются помехи: в Новороссийске и Кропоткине покрасят телебашни

Фото пресс-службы мэрии Кропоткино

В связи с нанесением антикоррозийного покрытия радиотелевизионные башни в Новороссийске и Кропоткине будут отключать с 10 по 14 октября и с 19 по 21 октября. Работы будут проводить с 9:00 до 18:00.

В Новороссийске обновят башню на улице Осоавиахима, в Кропоткине — в переулке Аэродромном. Покраска запланирована только на рабочие дни. В выходные трансляция телевизионных и радиопрограмм будет производиться в полном объеме. Кроме того, работы могут отложить при дождливой и ветреной погоде, сообщает пресс-служба администрации Кропоткина.

Во время покраски, в зависимости от направления и скорости ветра, возможен разлет микрочастиц краски в радиусе до 300 м от радиотелевизионной башни. Жителей просят не оставлять поблизости транспорт и другое имущество, чтобы избежать их порчи, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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