В Анапе росгвардеец вынес пожилых супругов из горящего дома

Пожар в доме пары пенсионеров произошел 4 декабря на улице Казачьей в Алексеевке. Возгорание заметил приехавший домой сосед — стажер отдела вневедомственной охраны.

Молодой человек позвонил пожарным, но дожидаться их приезда не стал и бросился на помощь. В задымленной прихожей он нашел пожилого мужчину без сознания. Росгвардеец вынес пенсионера на улицу и оказал доврачебную помощь. Когда мужчина пришел в себя, он рассказал, что в доме осталась его супруга.

Росгвардеец вернулся в горящий дом и нашел в одной из комнат пожилую женщину. Она была без сознания. Молодой человек вынес ее на улицу, привел в чувство и бросился тушить пожар. Сам росгвардеец не пострадал, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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