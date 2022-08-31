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В Анапе реконструируют городские очистные сооружения и построят новую насосную станцию

Общество
31.08.2022 13:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-rekonstruiruyut-gorodskie-ochistnye-sooruzheniya-i-postroyat-novuyu-nasosnuyu-stantsiyu
В Анапе реконструируют городские очистные сооружения и построят новую насосную станцию
Фото пресс-службы администрации Анапы

Городские очистные на улице Народной построили около 40 лет назад. Оборудование износилось и устарело.

Стоимость работ по проектированию и реконструкции анапских очистных сооружений оценивается в 10 млрд рублей. Сейчас их производительность составляет 78 тыс. куб. м в сутки. После реконструкции увеличится до 114 тыс. куб. м.

Кроме того, на улице Северной планируют ликвидировать устаревшую главную канализационную насосную станцию. В Анапе построят новую насосную станцию, которая обеспечит город и Пионерский проспект. Ее проектирование на стадии завершения и выхода на госэкспертизу. Ориентировочная стоимость работ составляет 2,1 млрд рублей.

В станице Благовещенской также планируют возвести новые очистные. На первом этапе их мощность составит 20 тыс. куб. м в сутки. Стоимость работ — около 5 млрд рублей.

В селе Сукко планируют построить напорный канализационный коллектор от существующей канализационной насосной станции с перекачкой сточных вод на городские очистные. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

Благодаря губернатору Вениамину Кондратьеву Кубани из федерального бюджета выделили 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Значительную часть денег направят на реконструкцию и модернизацию очистных в Анапе, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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