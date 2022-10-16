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В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих

Происшествия
16.10.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-razgulivayushhij-po-ulitse-golyj-muzhchina-napugal-prohozhih
Видео t.me/typoanapa

Видеозапись, на которой неизвестный голый мужчина идет по проезжей части, выложили в соцсети утром 16 октября.

Автор видео сообщил, что это произошло в микрорайоне Горгиппия. По его словам неизвестный нарушитель пытался остановить проезжающие машины и о чем-то просил водителей. Полиция начала проверку.

«По факту публикации материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по городу Анапа. Назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято решение согласно действующего законодательства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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