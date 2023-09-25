В Анапе рассмотрят дело о сносе самостроя приемной семьи блогера Дани Милохина

В соцсетях распространилось видеообращение приемного отца блогера Дмитрия Тюленева. Он рассказал, что мэрия Анапы требует снести два дома и закрыть семейный магазин.

«Администрация обратилась в Анапский районный суд с исковым заявлением к Тюленеву Дмитрию Викторовичу о приведении в соответствие с разрешением ИЖС, сносе самовольной постройки и освобождении территории общего пользования», — сообщили в администрации курорта.

Проверку провели на основании жалобы. Установили, что земельный участок использовался не по назначению, при строительстве зданий были нарушены градостроительные требования — дом и две постройки возвели с нарушением норм отступа.

Кроме того, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», при этом участок для ведения коммерческой деятельности не предназначен. Сообщают, что собственник самовольно занял 71 кв. м территории общего пользования.

Суд по вопросу здания самовольной постройки изначально назначили на 25 сентября. Однако слушание перенесли на 16 октября из-за неявки одного из участников процесса, поскольку он находился в больнице. Уточняется, что сам Тюленев в суд пришел, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Данила Милохин — популярный видеоблогер. Он принимал участие в телешоу и записывал совместные треки с Николаем Басковым, Тимати, Maruv и группой «Мумий Тролль». Милохин воспитывался в приемной семье и жил в Анапе. На воинском учете в Краснодарском крае блогер состоит с 2018 года.