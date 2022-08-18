В Анапе пьяный мужчина открыл стрельбу из «сигнального» пистолета

Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Инцидент произошел вечером 18 августа в многоквартирном доме на улице Ленинградской.

Жительница дома сообщила в полицию, что ее сосед ведет себя неадекватно. Прибывшие на место правоохранители установили, что 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из «сигнального» пистолета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативники. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчину задержали и доставили в отдел МВД. Пистолет изъяли.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что из-за стрельбы территорию возле многоэтажки на время оцепили.

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