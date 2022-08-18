В Анапе пьяный мужчина открыл стрельбу из «сигнального» пистолета
Происшествия
18.08.2022 20:20
Инцидент произошел вечером 18 августа в многоквартирном доме на улице Ленинградской.
Жительница дома сообщила в полицию, что ее сосед ведет себя неадекватно. Прибывшие на место правоохранители установили, что 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из «сигнального» пистолета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативники. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчину задержали и доставили в отдел МВД. Пистолет изъяли.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что из-за стрельбы территорию возле многоэтажки на время оцепили.
Читайте также: в Краснодаре приезжие устроили стрельбу из-за конфликта бывших супругов.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Росстат: собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины