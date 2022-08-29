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В Анапе провели четвертый летний яхт-саммит недвижимости

Экономика
29.08.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-proveli-chetvertyj-letnij-yaht-sammit-nedvizhimosti
В Анапе провели четвертый летний яхт-саммит недвижимости
Фото Валерии Шилиной, «Юг Times»

Четвертый летний яхт-саммит недвижимости «Как адаптироваться к переменам в девелопменте в эпоху турбулентности» прошел 26 августа.

Организатором выступил общественно-политический еженедельник «ЮГ Times» при поддержке ЗСК, Общественной палаты Краснодарского края, мэрии Анапы, регионального отделения «Опоры России» и информационной поддержке телерадиокомпании «Кубань 24».

В мероприятии участвовали свыше 20 спикеров, а также представители бизнеса, общественности, власти и СМИ.

Открыла саммит член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Павел Качкаев в своем выступлении рассказал о госполитике в области жилья. Депутат Госдумы РФ VIII созыва, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов сообщил о государственных и законодательных мерах для обеспечения стабильной работы строительной отрасли. Тему проблемных долгостроев и их инвестиционной непривлекательности поднял замруководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Канищев. Первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева рассказала о проблемах и перспективах строительства на побережье.

В ходе саммита эксперты обсудили перспективы строительного рынка. В частности, отметили новые тренды на экологичность и экономичность, коттеджное и индивидуальное строительство. Также представители банков ПАО «Центр-инвест» и ПАО «Совкомбанк» рассказали о взаимодействии банков и застройщиков, в частности об ипотечных программах.

Отдельное внимание на саммите уделили теме рыночных коллизий и инновационного развития строительной отрасли, представили аналитику рынка труда в строительной сфере Кубани.

Кроме того, на встрече затронули проблемы цифровизации в девелопменте, кибермафии и кибермошенничества. Обсудили инвестиции в туристический бизнес, проблемы развития рекреационных зон в нацпарках и новые возможности для инвестиций в комплексное развитие территорий.

Все темы и предложения, прозвучавшие на саммите передадут в Госдуму РФ, пишет еженедельник «Юг Times».

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